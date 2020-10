Scopri come acquistare 10 “Magnifici” prodotti a soli 199€ su Euronics!

La catena Euronics ha lanciato un’imperdibile promozione che consente di acquistare 10 “Magnifici” prodotti a soli 199€ a fronte di una spesa di almeno 599€. Tra gli articoli che è possibile portarsi a casa a 199€ troviamo anche Nintendo Switch, smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G o anche la Smart TV 55UN73006LA.API. Gli altri articoli presenti nella pagina, che concorrono al raggiungimento dei 599€ della spesa minima, sono piuttosto interessanti e vi proponiamo, più in basso, la nostra selezione. Ricordiamo che la promozione è valida sino al 14 ottobre.

Partiamo dalla Smart TV LG 55NANO866NA.API, dotata di uno splendido pannello da 55″ che assicura un’incredibile esperienza di visione grazie all’impiego della tecnologia NanoCell, in grado di riprodurre un ampio spettro cromatico rendendo i colori più precisi e reali. Infatti, la tecnologia NanoCell sfrutta le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando a sua volta la purezza dei colori e ampliando la gamma cromatica.

La Smart TV 4K NanoCell LG 55NANO866NA.API è adatta per essere vista in maniera perfetta da tutta la famiglia, grazie al suo ampio angolo di visione che permette di ammirare colori spettacolari ed una definizione perfetta da qualsiasi angolazione. Inoltre, la funzionalità 4K Active HDR ottimizza ogni scena, per dettagli definiti e colori intensi.

Solitamente la Smart TV 4K NanoCell LG 55NANO866NA.API viene proposta a 1.099€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 700€, con uno sconto pari al 27,30% e dandovi la possibilità un altro prodotto a 199€.

Continuiamo lo smartphone SAMSUNG Galaxy S20 in colorazione Cosmic Gray, dispositivo che si presta bene alla fotografia grazie al suo zoom ottico ibrido 100x in grado di realizzare scatti eccezionali. Anche in condizioni di scarsa luminosità, il sistema di fotocamere professionali scatta varie foto in contemporanea e poi le combina insieme dando vita a un’unica, straordinaria immagine con meno sfocatura e meno rumore. Lo smartphone SAMSUNG Galaxy S20 è capace, inoltre, di registrare video sino all’incredibile risoluzione 8K, per una nitidezza delle immagini impareggiabile.

Solitamente lo smartphone SAMSUNG Galaxy S20 viene proposto a 929€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 649€, risparmiando 274€ e permettendovi di acquistare un altro prodotto a 199€.

