Sconto di 150€ su questo ottimo Chromebook Acer: ideale per lavorare e studiare!

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 25 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 28 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sui Chromebook e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposto l’Acer Chromebook 314.

Acer Chromebook 314 è lo strumento ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo in grado di fornire prestazioni adatte a scuole e compiti d’ufficio e massima portabilità, senza trascurare anche la robustezza e un buon comfort durante la digitazione e visualizzazione dei contenuti.

Acer Chromebook 314 è equipaggiato con un display IPS Full HD da 14″ che vi permette di navigare e occuparvi di tutte le comune operazioni della vita quotidiana in maniera ottimale. Acer Chromebook 314 è anche molto trasportabile, essendo più piccolo di un foglio A4 e pesante solo 1,5Kg.

Ad animare l’Acer Chromebook 314 è un processore Intel Celeron N5030, accompagnato da 8 GB di memoria DDR4 e 64 GB di spazio di archiviazione su eMMC. Nonostante le specifiche tecniche, Acer Chromebook 314 riesce ad offrire un’esperienza utente di primo livello grazie al sistema operativo Chrome OS che ottimizza le varie operazioni e le prestazioni della batteria, tanto da permettere di arrivare sino a 12 ore con una singola ricarica, oltre ad avviarsi in maniera praticamente istantanea.

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa l’Acer Chromebook 314 a soli 299€, rispetto ai consueti 499€ di listino, con uno sconto del 33% e un risparmio reale di 150€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un’ottimo Chromebook a un prezzo eccellente!

