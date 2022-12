Sconto del 24% su Acer Aspire 7, elegante notebook gaming

State cercando un nuovo notebook gaming con una buona potenza e con un ottimo rapporto qualità/prezzo? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato uno sconto molto interessante relativo al notebook gaming Acer Aspire 7, che vi permette di acquistarlo a un prezzo eccezionale.

Come vi dicevamo poc’anzi, tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato vi segnaliamo in modo particolare il notebook Acer Aspire 7, che attualmente potete portarvi a soli 839€, rispetto agli usuali 1.099€ di listino, per un risparmio reale di 260 euro e uno sconto del 24%!

Il notebook gaming Acer Aspire 7 vi consente di giocare osservando ogni minimo dettaglio con il massimo della fluidità grazie al display IPS FHD da 15,6″ con una frequenza di refresh di 144 Hz. I comandi sono sempre a portata di mano grazie alla tastiera completamente retroilluminata, per cui giocare di notte non costituirà alcun ostacolo.

Il notebook gaming Acer Aspire 7 è animato da un processore Intel Core i5-1240P e un’ottima scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di VRAM, basata sull’architettura Ampere, che vi consentono di giocare con un buon livello di dettaglio con qualsiasi titolo in commercio. Il notebook gaming Acer Aspire 7 è equipaggiato inoltre con un veloce SSD NVMe da 512 GB e 8 GB di RAM DDR4.

Il notebook gaming Acer Aspire 7 è dotato di un compatto ed elegante chassis in alluminio spesso soli 19,90 mm con una finitura nero carbone. Acer Aspire 7 è in grado di collegarsi alle stabili reti Wi-Fi 6 (802.11ax), mentre con le numerose porte disponibili (tra cui USB-C SuperSpeed) potrete collegare qualsiasi periferica e trasferire rapidamente i dati.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.