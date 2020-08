Le offerte Playmobil della settimana su Amazon

I set Playmobil sono tra quei giocattoli che riescono a far brillare gli occhi tanto ai bambini quanto agli adulti. Il marchio tedesco, nato negli anni ’70, spesso vive all’ombra dei più famosi LEGO, ma nella realtà dei fatti è a sua volta noto e propone dei prodotti di qualità (e resistenza) altissima, che riproducono in modo fedelissimo le controparti a cui si ispirano – e che sono votati squisitamente all’esperienza di gioco, anche per i giovanissimi, più che al divertimento della costruzione in sé.

È possibile trovare set Playmobil dedicati alle realtà e ai marchi più celebri e più disparati: per questo motivo, abbiamo deciso di strizzare l’occhio ai nostri lettori collezionisti e abbiamo sguinzagliato i nostri esperti sulle pagine di Amazon, a caccia dei migliori prezzi del momento per portare a casa alcuni dei set più interessanti. In alcuni casi sono emerse delle offerte corpose, in altri gli sconti sono più risicati (ma pur sempre sconti!). Pensiamo, ad esempio, al bellissimo set dedicato a Ritorno al Futuro, dotato anche di effetti luminosi per la DeLorean e adatto per tutti i bambini dai sei anni in su. Realizzato in soli 64 pezzi, vi consente di divertirvi con anche le figure di Marty McFly, del Doc e di Einstein, ricostruendo in stile Playmobil i protagonisti iconici della saga.

Se McFly e compagni non fanno per voi, fari puntati anche sul set dedicato ai fan di Scooby-Doo!, ideale dai quattro anni in su: realizzato in 69 pezzi, questo set per piccoli detective vi consente di ricostruire la Mystery Machine con a bordo Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley e i loro accessori, pronti a partire per avventure tra le più disparate – come ben sanno i fan della serie. Inoltre, il furgone è dotato di sportelli posteriori apribili, di quello laterale scorrevole e perfino di tettuccio apribile. L’abitacolo può ospitare due personaggi e il set può anche essere ampliato con la statuetta di Scooby e con quella di Shaggy Fantasma.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte più imperdibili sui set Playmobil proposte ora su Amazon.

