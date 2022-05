Sconti imperdibili e tanti coupon: partono le offerte degli edays di eBay!

Il noto portale e-commerce eBay ha lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti appartenenti a diverse categorie, tra cui notebook, smartwatch, fotocamere, abbigliamento, caschi e molto altro consentendovi di risparmiare sino al 70%! Inoltre, grazie al codice MENO15EDAYS, otterrete un ulteriore 15% di extra sconto anche sui prodotti già scontati!

Per sfruttare questa ottima offerta non dovrete fare altro che seguire queste istruzioni:

Coupon valido solo sui prodotti presenti all’interno di questa pagina: Codice: MENO15EDAYS

Valore Coupon: 15%

Sconto max per utilizzo: 100€

N. Utilizzi max utente: 2

Spesa minima richiesta per utilizzo: 15€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Inizio: 19 maggio 2022 ore 9:00

Fine: 29 maggio 2022 ore 23:59 Come riscattare il buono sconto: Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Usa il coupon in queste categorie di prodotti

Si tratta dell’occasione perfetta per rinnovare la vostra abitazione con nuovi e utili oggetti in previsione del’esatte. Il catalogo di eBay è davvero vastissimo e avete semplicemente l’imbarazzo della scelta. Applicando il codice MENO15EDAYS in fase di checkout, utilizzabile fino ad un massimo di due volte per utente, potete usufruire di un ulteriore sconto del 15% fino a 100€ in queste categorie di prodotti:

Sneakers

Abbigliamento e accessori

Salute e Bellezza

Orologi e Gioielli

Macchine cardio

Giocattoli

Cellulari e smartphone

Notebook laptop e portatili

Televisori

Console

Videogiochi

Desktop

Fotocamere digitali

Elettrodomestici

Bricolage e fai da te: attrezzatura

Bricolage e fai da te: material

Arredamento

Auto: ricambi

Moto: ricambi

Moto d’epoca: ricambi

Abbigliamento, caschi e protezioni

Oli, fluidi e lubrificanti

Ricordiamo che l’iniziativa sarà valida fino al prossimo 29 maggio e, per facilitarvi la scelta, vi abbiamo riportato il link diretto all’offerta in calce alla notizia.

Ad esempio, potete portarvi a casa l’eccellente smartphone iPhone 13 a soli 659,99€, rispetto agli usuali 809,99€ di listino, applicando il coupon MENO15EDAYS. Apple iPhone 13 è animato dall’eccellente SoC Apple A15, che contiene una CPU fino al 50% più rapida rispetto alla concorrenza e una GPU fino al 30% più scattante, al contempo garantendo un’elevata efficienza che va a riflettersi sul consumo di batteria.

Apple iPhone 13 presenta un sistema a doppia fotocamera con un’architettura diversa rispetto al passato con obiettivi ruotati di 45°, tra cui spicca il nuovo ultra-grandangolo in grado di catturare il 47% di luce in più, per foto e video migliori, mentre la nuova stabilizzazione ottica mantiene l’inquadratura ferma anche in movimento.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.