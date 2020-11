Sconti fino all’85% nelle nuove offerte Humble Bundle!

Il noto store digitale Humble Bundle ha lanciato una promozione per un periodo di tempo limitato che vi permette di acquistare un buon numero di videogiochi con sconti che possono arrivare addirittura all’85%.

Proprio con questo imperdibile sconto viene proposto Bulletstorm: Full Clip Edition, sparatutto in prima persona nel quale vestirete i panni di Grayson Hunt dopo che un atterraggio di emergenza su un pianeta di svago disabitato lo obbliga a una scelta difficile: sopravvivere o vendicarsi. A causa della cieca sete di vendetta di Grayson, membro in esilio del gruppo di assassini di élite, Dead Echo, il suo equipaggio si ritrova bloccato su Stygia, dove Grayson può finalmente affrontare il comandante artefice del tradimento.

Bulletstorm: Full Clip Edition include tutte le esperienze complementari Bulletstorm e i nuovi contenuti e potete acquistarlo per soli 6,89€, rispetto ai 45,99€ di listino.

Piuttosto interessante anche Dead Cells, gioco dallo stile RogueVania, figlio illegittimo dei titoli Roguelite moderni (Rogue Legacy, Binding of Isaac, Enter the Gungeon, Spelunky, ecc…) e dei giochi vecchio stile MetroidVania (Castlevania: SotN e simili). I livelli interconnessi e la possibilità di sbloccare nuove aree dell’isola vi porteranno a esplorare ogni centimetro di ciascun livello. A tutto questo, aggiungete il piacere di far evolvere il vostro personaggio e di sbloccare armi e potenziamenti.

Infine, se avete amato i Bioshock, sicuramente potreste essere interessati a We Happy Few, titolo che racconta la storia di un gruppetto di persone abbastanza sgradevoli che cercano di sfuggire dalla quotidianità di allegra negazione della città di Wellington Wells. In questa Inghilterra alternativa degli anni 60, il camuffamento è la chiave. Dovrete combattere o confondervi con i suoi abitanti, strafatti di droghe, la maggior parte dei quali non accettano di buon grado coloro che non si conformano ai loro “non tanto normali “costumi.

Offerte Humble Bundle