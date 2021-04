Sconti fino all’80% sul merchandise ufficiale SEGA!

Siete appassionati della software house che ha regalato al mondo il celeberrimo, e velocissimo, porcospino blu Sonic, vale a dire SEGA? Abbiamo buone notizie per voi! Infatti, attualmente lo store ufficiale della compagnia ha lanciato un’imperdibile promozione che vi permetterà di mettere le mani su tantissimi gadget e prodotti di merchandise con sconti sino all’80%!

Tra i tanti prodotti presenti sul portale trovate, ad esempio, un bellissimo caricatore wireless per cellulare che replica la forma dello storico Sega Saturn, una console un po’ bistrattata in occidente, ma molto popolare in Giappone e che ancora oggi conta tantissimi fan in tutto il mondo. Passiamo alla generazione successiva con il set di spille collezionabili dedicate al SEGA Dreamcast, realizzato da Numskull, che include tre bellissime spille in metallo con uno stand che sicuramente potrà fare bella figura sul vostro scaffale.

Se cercate piuttosto qualche capo di abbigliamento, invece, è presente un cappellino molto sobrio ed elegante dedicato a Sonic ed i suoi compari. Molto accattivante anche la felpa con il logo e una replica delle forme dell’iconico SEGA Mega Drive, una delle console a 16 bit più conosciute di tutti i tempi, mentre potete anche portarvi avanti per il periodo invernale con la maglia natalizia che offre il logo classico del primo Sonic The Hedgehog.

