Sconti fino all’80% nelle nuove offerte Ubisoft Store!

Ubisoft Store ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi, tra cui troviamo saghe molto amate come Assassin’s Creed o Watch Dogs, con sconti consistenti sino all’80%!

Tra i giochi acquistabili davvero a prezzi contenutissimi troviamo The Division 2, proposto a soli 9,90€, rispetto ai 29,99€ usuali di listino. Il titolo, dal lancio avvenuto oltre due anni fa, ha ricevuto diversi aggiornamenti ed espansioni, che si riflettono sulle varie edizioni attualmente disponibili. Ambientato a Washington D.C., il gioco vi pone nei panni degli agenti della Divisione, che cercano di combattere per salvare la civiltà dopo la diffusione impietosa del virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Creerete così il vostro agente, che è già all’opera da sette prima dell’inizio delle vicende del gioco, e guiderete la vostra squadra nel tentativo disperato di salvare l’umanità dall’epidemia.

Passando alla saga degli assassini per eccellenza, se ancora non l’avete fatto vostro, trovate l’ottimo capitolo Assassin’s Creed Origins ad appena 14€, rispetto ai 69,99€ usuali di listino. Ambientato nell’antico Egitto, il titolo vi vedrà vestire i panni di Bayek, l’ultimo dei Medjay, una storica ed antica popolazione considerata come il Guardiano del paese. Una tragedia personale lo costringerà tuttavia a lasciare la sua terra e dare la caccia ai suoi nemici, mentre incontrerà storiche figure impegnate in una guerra per il potere.

Per gli amanti degli stealth, vi segnaliamo che la Splinter Cell Collection, che comprende i capitoli Tom Clancy’s Splinter Cell, Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory, Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent, Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction Deluxe Edition e Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist Deluxe, viene proposta a soli 13,99€, rispetto ai soli 69,95€, consentendovi di ripercorrere l’intera saga di Sam Fisher.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte più interessanti presenti su Ubisoft Store, invitandovi a consultare la pagina della promozione per l’intero catalogo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione