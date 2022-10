Sconti fino al oltre il 50% su centinaia di prodotti da Monclick!

Il noto portale Monclick ha lanciato l’interessante promozione “Outunno” che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti con sconti sino a oltre il 50%! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Le offerte saranno valide sino al 25 ottobre, quindi vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo!

Tra i tanti prodotti proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare la smart TV LG Mini LED 4K QNED 65QNED916PA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 949,90€, rispetto agli usuali 2.399,90€ di listino, con uno sconto del 60% e un risparmio reale di 1.450€.

Combinando tecnologie come Quantum Dot, NanoCell e Mini LED, la smart TV LG Mini LED 4K QNED 65QNED916PA offre una qualità di visione nettamente superiore a quella di una TV LED tradizionale, migliorando i neri e rendendo i colori ancora più brillanti.

La smart TV LG Mini LED 4K QNED 65QNED916PA può infatti beneficiare di circa 30.000 mini LED, suddivisi in circa 2.500 zone per controllare con precisione la retroilluminazione e fornire un rapporto di contrasto elevatissimo.

La smart TV LG Mini LED 4K QNED 65QNED916PA, grazie al suo corpo sottile ed elegante, è in grado di integrarsi al meglio in qualsiasi arredamento ed è ottimizzato per il montaggio a muro. Il sistema operativo WebOS ci permette di accedere a una vasta gamma di applicazioni, comprese quelle inerenti ai servizi streaming più diffusi, come Netflix, Prime Video, Disney+ e altri ancora.

La smart TV LG Mini LED 4K QNED 65QNED916PA è perfetta anche per il gaming, in quanto dotata di ingresso HDMI 2.1 in grado su supportare tecnologie come AMD FreeSync Premium, VRR, ALLM ed eARC.

I prezzi proposti da Monclick sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Outunno” trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione seguendo il link sottostante per scoprirli tutti. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.