Sconti fino al 96% tra le offerte Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli con sconti che arrivano sino al 96%. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa PayDay 2 ad appena 1,99€, rispetto ai 10€ di listino. Nel caso non lo conosceste, si tratta di uno sparatutto cooperativo pieno di azione che ancora una volta permetterà ai giocatori di vestire le maschere della squadra di PAYDAY – Dallas, Hoxton, Wolf e Chains nella loro nuova adrenalinica missione a Washington D.C.

Gli amanti del calcio che desiderano vestire i panni di un allenatore di una squadra potrebbero essere interessati anche a Football Manager 2021, acquistabile a soli 33,64€. Il titolo vi farà assumere il ruolo del manager responsabile di una squadra di calcio e dello staff che la circonda. Pubblicato da Sega, Football Manager 2021 offrirà diverse novità e gli aggiornamenti al gameplay consentiranno di ottenere un livello di realismo senza precedenti, rendendo l’esperienza ancora più profonda e coinvolgente.

Piuttosto interessante anche Horizon Zero Dawn: Complete Edition, che potete acquistare al prezzo scontato di 24,73 € contro i canonici 49€. Questa versione del gioco ha doppiaggio, sottotitoli e voci nei menu completamente in italiano, per cui potete recuperarla senza preoccuparvi dell’edizione che vi state accaparrando, ed è completa del DLC The Frozen Wilds, che aggiunge nuove ambientazioni e storia per un totale di circa dieci ore di gameplay. Nel caso non foste familiari con il titolo, Horizon Zero Dawn: Complete Edition è un action RPG in piena regola nonché una delle esclusive PS4 più acclamate , realizzata dal talentuoso studio olandese Guerrilla Games, noto in precedenza soltanto per sparatutto come la serie Killzone.

Il gioco include ambientazione unica e originale che mescola elementi di fantascienza, mondo post-apocalittico ed esplora i temi del tribalismo mentre segue la vicenda della giovane emarginata Aloy, in una missione che la porterà a scoprire i misteri del passato suo e del mondo, nel tentativo di salvare quel che resta dell’umanità.

Vi lasciamo alla nostra selezione di offerte attualmente disponibili su Instant Gaming, invitandovi a visitare il sito per consultare il catalogo completo.

La nostra selezione

Altre offerte Instant Gaming