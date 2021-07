Sconti fino al 75% su Assassin’s Creed e i classici Ubisoft!

Ubisoft Store ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di acquistare diversi titoli della serie Far Cry, Assassin’s Creed e altri classici del noto publisher francese con sconti consistenti sino al 75%!

Ad esempio, per appena 6,60€, anziché 19,99€, potete portarvi a casa Assassin’s Creed IV Black Flag, titolo ambientato nel 1715 che vi metterà nei panni del giovane e temuto capitano di nome Edward Kenway. Le sue gesta gli hanno fatto guadagnare il rispetto di leggende come Barbanera, ma lo hanno anche trascinato in un antico conflitto che potrebbe distruggere l’Età d’Oro dei Pirati.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un eccellente 9,0, abbiamo affermato che «Assassin’s Creed IV Black Flag è un capitolo eccellente, più vicino allo splendore del secondo capitolo che alla dispersione del terzo, con un’ambientazione originale e piacevole».

Continuiamo con Rayman 3: Hoodlum Havoc, proposto ad appena 1,35€. Si tratta del terzo capitolo della serie di Rayman nel quale Andrè, un Lum Nero, vuole distruggere Rayman e conquistare il mondo. Murfy avverte Rayman e Globox e aiuta Rayman a volare dall’altra parte della radura. Nei panni di Rayman dovrete salvare gli otto Teens intrappolati nelle gabbie e sconfiggere Andrè, che si è alleato con Reflux e vogliono distruggerlo.

Nel caso non abbiate ancora giocato ai precedenti capitoli della serie, allo stesso prezzo trovate Rayman 2: The Great Escape e Rayman Forever, che sicuramente riusciranno a saziare la vostra sete di platform.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte più interessanti presenti su Ubisoft Store, invitandovi a consultare la pagina della promozione per l’intero catalogo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

