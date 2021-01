Sconti fino al 50% sulla tecnologia nei Saldi Invernali Monclick

Continuiamo la rassegna delle migliori offerte del web con i Saldi Invernali di Monclick, nei quali il noto portale e-commerce propone tantissimi prodotti con sconti possono arrivare fino al 50%. Il catalogo di Monclick è davvero vastissimo, comprendendo tantissime tipologie e siamo sicuri che troverete qualcosa di vostro gradimento.

Tanti i prodotti proposti dal portale, con una selezione che spazia tra smartphone, PC Desktop, tablet e tanto altro, vi segnaliamo in particolar modo la smart TV Samsung QE75Q80TAT, proposta a 2.449,90€ rispetto ai 3.229,90€ di listino, con un consistente sconto del 26%. Si tratta di una fantastica televisione dotata di tutte le ultime tecnologie per visualizzare al meglio i vostri contenuti. Lo splendido pannello da 75″ a risoluzione 4K regala colori mozzafiato grazie al 100% di volume colore firmato Quantum Dot, mentre la retroilluminazione Direct Full Array consente di avere un contrasto davvero altissimo.

La smart TV Samsung QE75Q80TAT è adatta anche ai videogiocatori, in virtù della tecnologia Real Game Enhancer+, che combina Extra Motion Clarity per ridurre alone ed effetto mosso dalle scene più veloci al supporto ad AMD Freesync per ridurre i problemi di tearing e stuttering. Il sistema operativo a bordo, Tizen, offre un rapido accesso a tantissime applicazioni, comprese quelle di streaming più diffuse, come Netflix, Disney+, YouTube e NowTV.

I prezzi proposti da Monclick sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nei Saldi Invernali trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione