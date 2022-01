Sconti fino al 30% sulle RAM Crucial Ballistix su Amazon!

Siete intenzionati ad assemblare un nuovo PC da gaming o ampliare la dotazione di RAM della vostra configurazione attuale? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di portarsi a casa diverse memorie RAM Crucial Ballistix a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Aggiungere un nuovo banco RAM, o sostituire i vecchi, è un’operazione elementare accessibile anche ai meno “smanettoni”, motivo per cui mettersi in cerca di RAM e abbondare garantisce di avere un PC scattante e sempre pronto a rispondere alle vostre necessità.

Ad esempio, grazie alle offerte Amazon del weekend, potete portarvi a casa le Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4W, proposte in due banchi da 8 GB (per un totale di 16 GB), a soli 59,99€, rispetto agli usuali 85,39€ di listino, per un risparmio reale di oltre 25€. si tratta di una memoria DDR4 a 3200 Mhz, presentata in una peculiare colorazione bianca – un piacere che sappiamo che chi utilizza un case trasparente ama concedersi, la scelta dei colori della componentistica hardware.

Se, invece, cercate qualcosa di più veloce, occhio allo sconto sui 16 GB DDR4 a 3600 MHz, ancora più performanti. E se, invece, per voi quello che conta è anche il look, potreste fare un investimento per portarne a casa 16 GB DDR4 a 3200 MHz in una peculiare colorazione RGB che renderà ancora più bello il colpo d’occhio con il vostro PC.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

