Sconti d’amare Comet: festeggia San Valentino risparmiando sui migliori prodotti high tech

La nota catena Comet, in occasione di San Valentino, ha lanciato la promozione “Sconti d’amare“, che propone numerosi oggetti tecnologici a prezzi imperdibili sino al prossimo 16 febbraio. Come di consueto, abbiamo analizzato le varie offerte disponibili, facendo una selezione di quelle più interessanti per consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti a prezzo scontato, vi segnaliamo la smart TV Samsung Neo QLED QE50QN90AATXZT, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.199€, rispetto ai soliti 1.799€ di listinom, con un risparmio reale di 600€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un’ottima smart TV a prezzo scontato.

La smart TV Samsung Neo QLED QE50QN90AATXZT sfoggia uno splendido pannello Neo QLED da 50″ a risoluzione 4K, in grado di offrire il 100% di volume colore per una riproduzione eccellente dei colori.

La smart TV Samsung Neo QLED QE50QN90AATXZT è equipaggiata con il potente processore proprietario Neo Quantum 4K, che sfrutta algoritmi di Deep Learning per ottimizzare al meglio le scene riprodotte, coadiuvato da un eccellente sistema di AI Upscaling 4K.

La smart TV Samsung Neo QLED QE50QN90AATXZT è dotato anche di un ottimo impianto sonoro, in grado di ottimizzarsi automaticamente in base ai vostri spazi, mentre il supporto alla tecnologia FreeSync Premium Pro di AMD assicura un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Comet e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione