Scarlet Nexus, un nuovo trailer dal Tokyo Game Show ci illustra la storia

In occasione dell’evento Tokyo Game Show 2020 Online, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Scarlet Nexus, titolo attualmente in sviluppo per Windows PC, Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One, PS5 e Xbox Series X, incentrato sulla storia del gioco.

Il filmato, che potete vedere come di consueto nel player sottostante, ci presenta i diversi protagonisti dell’avventura. Kasane è un’orfana che ha perso i genitori in un’incursione degli Estranei, creature scese dal cielo per nutrirsi di cervelli umani, quando ancora era bambina.

Adottata dalla potente famiglia Randall, diventa uno degli elementi più promettenti della FSE dopo essere stata reclutata a 12 anni. Ora è un soldato d’elite con notevoli abilità in combattimento: Kasane padroneggia la forza della psicocinesi, combinandola con la sua bravura nel lancio dei coltelli. Insieme con le sue abilità e storia, Kasane si unisce a Yuito Sumeragi come personaggio giocabile.

Ricordiamo che Scarlet Nexus è in fase di sviluppo presso Bandai Namco Studios e più precisamente è guidato da un team di veterani della serie Tales of e in particolare di Tales of Vesperia, capitanato dal producer Keita lizuka. Purtroppo al momento non è ancora stata definita una data d’uscita precisa per il prodotto.

Per ulteriori approfondimenti sul prodotto vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata.