Scarlet Nexus punta in alto su PS5 e Xbox Series X

Bandai Namco, in occasione Opening Night Live della Gamescom, ha presentato un nuovo trailer di Scarlet Nexus, titolo attualmente in sviluppo per Windows PC, Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One, PS5 e Xbox Series X Ambientato in un futuro distopico, questo titolo ruota intorno alla scoperta di un ormone psionico che consente alle persone di avere dei poteri extra-sensoriali: il mondo come era una volta non può più esistere e, come era lecito aspettarsi, questi poteri rappresenteranno prima di tutto un pericolo.

Kenji Anabuki, direttore del gioco, ha affermato, nel corso di un recente evento stampa (tradotto su Twinfinite), che le versioni destinate alla console di nuova generazione gireranno in 4K a 60fps, mentre quelle PS4 e Xbox One saranno limitate a 1080p e 30 fps.

Il titolo è in fase di sviluppo presso Bandai Namco Studios e più precisamente è guidato da un team di veterani della serie Tales of e in particolare di Tales of Vesperia, capitanato dal producer Keita lizuka.

In Scarlet Nexus il giocatore assumerà il ruolo di Yuito Sumeragi per esplorare la città futuristica di New Himuka e scoprire i misteri di un futuro che fonde tecnologia e abilità psichiche. Il gioco avrà uno stile anime ben delineato, e si distinguerà oltre che per questo anche per l’ambientazione giapponese intorno alla quale sarà incentrato. I protagonisti, con abilità mentali particolarmente sviluppate, sono conosciuti come psionici – e sono gli unici che possono fermare dei mutanti che vogliono sterminare l’umanità.