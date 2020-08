Il GDR next-gen Scarlet Nexus protagonista di un video dalla Gamescom

Sul palco della Opening Night Live della Gamescom c’è stato spazio anche per Scarlet Nexus, l’interessante gioco di ruolo firmato da Bandai Namco, in arrivo anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Ambientato in un futuro distopico, questo titolo ruota intorno alla scoperta di un ormone psionico che consente alle persone di avere dei poteri extra-sensoriali: il mondo come era una volta non può più esistere e, come era lecito aspettarsi, questi poteri rappresenteranno prima di tutto un pericolo.

Potete vedere il nuovo video direttamente in embed di seguito nella nostra notizia.

I protagonisti, con abilità mentali particolarmente sviluppate, sono conosciuti come psionici – e sono gli unici che possono fermare dei mutanti che vogliono sterminare l’umanità. Saremo noi a doverci prendere il rischio di salvare il mondo, affrontando creature ostili e resistentissimi, sfruttando i nostri poteri – psicocinesi compresa – per svelare i segreti di ogni anfratto di un mondo psico-punk come quello di Scarlet Nexus.

«Hanabi è una recluta energica e allegra, nonché un’amica d’infanzia di Yuito. Dopo un lungo periodo separati, ora finalmente si sono rincontrati tra le fila della FSE. Hanabi ha sviluppato un’incredibile padronanza della pirocinesi, che le consente di sfruttare il fuoco per eliminare ogni minaccia che incontra. E grazie al sistema SAS, Yuito potrà prendere in prestito questo potere speciale per incendiare i propri nemici!» ci anticipa il publisher in una nota ufficiale.

Il gioco è atteso su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X.