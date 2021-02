San Valentino Unieuro: un buono da 20€ ogni 100€ di acquisti!

La nota catena Unieuro ha lanciato una promozione imperdibile in occasione di San Valentino che permette di acquistare tantissimi prodotti a prezzo scontato e, inoltre, ricevere un buono sconto da 20€ per ogni 100€ di spesa, che potrete usare dal 1° marzo al 18 aprile 2021! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Unieuro, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro, che potete acquistare a soli 239,90€, rispetto ai 299,90€ di listino. Si tratta di un dispositivo animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 720G di quinta generazione, in grado di raggiungere la frequenza di 2,3GHz e realizzato sul nodo di produzione a 8nm. Ad accompagnare il potente processore troviamo 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Xiaomi Redmi Note 9 Pro è in grado di scattare bellissime fotografie grazie alla sua quad-camera AI con un sensore primario da 64MP, mentre lo schermo DotDisplay da 6,67″ FHD+ vi permetterà di visualizzare applicazioni e contenuti multimediali in maniera perfetta.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro è in grado di accompagnarvi per tutta la giornata, grazie alla sua batteria da 5.0220mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W. Ultima, ma non di certo per importanza, l’integrazione con l’assistente Alexa di Amazon, così da effettuare operazioni e controllare altri dispositivi domotici semplicemente impartendo comandi a voce.

I prezzi proposti da Unieuro sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel “fuoritutto” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione