La nota catena Mediaworld ha lanciato la promozione “Samsung che passione!” che, sino al prossimo 18 ottobre, consente di acquistare diversi smartphone del noto produttore a prezzo scontato!

Tra questi troviamo il lussuoso SAMSUNG Galaxy Z Fold2 5G Mystic Black, dispositivo realizzato in vetro ultrasottile con un display pieghevole da 7,6” che, una volta aperto, mostra i vividi colori della tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Il display emette meno luce blu, quindi potrete aprirlo e guardarlo per ore di fila senza stressare gli occhi. Un’altra caratteristica importante del display è la sua capacità di variare dinamicamente la frequenza di aggiornamento da 11 a 120Hz, offrendo una visualizzazione ottimale dei contenuti risparmiando batteria. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, lo smartphone è equipaggiato con un potente processore octa-core da 3,09GHz, 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione.

Solitamente il SAMSUNG Galaxy Z Fold2 5G Mystic Black viene venduto a 2.049€, ma oggi potete acquistarlo a 1.999€.

Continuiamo con un più modesto, ma ugualmente eccellente SAMSUNG Galaxy S20 Fe Cloud Navy, dotato di bordi piatti avvolti da cornici quasi invisibili e solo un minuscolo foro per la fotocamera sullo splendido display Infinity-O FHD+ da 6.5”, offrendo un’immersività assoluta. Le tre fotocamere posteriori vi consentiranno di immortalare una scena con la fotocamera principale, poi ampliare la visuale con la fotocamera ultra-grandangolare o concentrarci su un dettaglio con il teleobiettivo e il suo zoom ottico 3x.

La dotazione tecnica vede la presenza di un processore octa-core da 2,73GHz, 6GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione.

Solitamente il SAMSUNG Galaxy S20 Fe Cloud Navy viene venduto a 649€, ma oggi potete acquistarlo a 669€.

Samsung: tante offerte sugli smartphone grazie a Mediaworld