Samsung Odyssey G9, monitor immersivo per veri gamer, con oltre 500€ di sconto!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 9 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Per chi vuole godersi al meglio i propri videogiochi preferiti, occhi puntati sui monitor gaming: in questo articolo vediamo quali sono le promozioni più convenienti inerenti a questa categoria di prodotti.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al monitor gaming Samsung Odyssey G9, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.149€, rispetto agli usuali 1.679€ di listino, con uno sconto del 32% e un risparmio reale di 530€.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G9 è dotato di un pannello curvo VA (1000R) da ben 49” a risoluzione 5.120×1440 pixel (quindi in formato 32:9) con frequenza di aggiornamento di 240Hz e solo 1ms come tempo di risposta.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G9 supporta tutte le più recenti tecnologie, a partire da Radeon FreeSync 2 e G-Sync sino ad arrivare alla certificazione DisplayHDR 1000 e HDR10+. La dotazione di porte integrate vede la presenza di un ingresso HDMI 2.0, due DisplayPort 1.4a ed un hub con due porte USB 2.0, oltre alla consueta uscita audio tramite jack da 3,5mm.

Grazie al form factor del monitor gaming Samsung Odyssey G9, potrete letteralmente immergervi all’interno dei vostri videogiochi preferiti. Inoltre, l’ampia area di lavoro messa a disposizione, vi consentirà di visualizzare contemporaneamente più finestre sul vostro desktop, incrementando così la vostra produttività.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G9 offre la modalità PBP, con la quale potrete visualizzare in contemporanea l’input di due sorgenti diverse alla loro risoluzione originale, mentre con quella PIP potrete ridurre le dimensioni della seconda sorgente fino al 25% dello schermo.

