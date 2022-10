Samsung Neo QLED 4K da 65″: sconto di 1500€ su Yeppon! Prezzo più basso di sempre!

Se siete alla ricerca di una smart TV a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Yeppon offre la possibilità l’ottima smart TV Samsung Neo QLED 4K QE65QN90A al prezzo più basso di sempre! L’iniziativa sarà valida per un periodo di tempo limitato, quindi vi consigliamo di non perdere ulteriore tempo e dare un’occhiata ai modelli in offerta.

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE65QN90A è dotata di uno splendido pannello Neo QLED 4K da 55″ con un sistema di retroilluminazione all’avanguardia che consente di raggiungere una resa cromatica più ricca ed accurata ed un contrasto più profondo con dettagli nitidi, definendo un vero e proprio nuovo standard con Quantum HDR 32X.

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE65QN90A offre un input lag particolarmente basso ed il supporto alle tecnologie VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulla porta HDMI 2.1 (ma non mancano altre tre HDMI 2.0), con alcune opzioni aggiuntive proprio dedicate al mondo dei videogiocatori, tra cui la frequenza di aggiornamento che arriva sino a 120Hz.

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE65QN90A integra il sistema operativo Tizen, consentendo di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix, Disney+ ed altre ancora.

Potete portarvi a casa la smart TV Samsung Neo QLED 4K QE65QN90A a soli 1.399,99€, rispetto ai 2.899€ di listino, con uno sconto del 52% e un risparmio reale di oltre 1.499€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un’ottima smart TV a prezzo scontato!

