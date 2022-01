Samsung Galaxy Ion a un prezzo super da MediaWorld! 230 euro di sconto!

Tornano anche oggi, giovedì 27 gennaio 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook SAMSUNG Galaxy Book Ion, che oggi potete portarvi a casa a soli 1.299€, rispetto ai 1.429€ di listino, per un risparmio reale di 130€.

Il notebook SAMSUNG Galaxy Book Ion è animato dal processore Intel Core i5-10210U, dotato di una frequenza di 1,6GHz in grado di arrivare a 4,2GHz in Turbo Boost, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione su SSD.

Il notebook SAMSUNG Galaxy Book Ion è un dispositivo estremamente leggero compatto, dotato di un display QLED da 13,3″ a risoluzione FullHD con 100% di volume colore certificato VDE e luminosità massima di 600 nit.

La batteria integrata da 69,7Wh del notebook SAMSUNG Galaxy Book Ion garantisce fino a 22 ore di durata con una singola carica, così da guardare le vostre serie preferite o preparare i vostri documenti senza avere la necessità di ricaricare il dispositivo dopo poco tempo.

