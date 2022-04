Samsung Galaxy Chromebook Go LTE: 100 euro di sconto su Amazon!

Stavate cercando un’ottima occasione per acquistare un nuovo Chromebook per lavoro e/o studio? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere un Samsung Galaxy Chromebook Go LTE a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Samsung Galaxy Chromebook Go LTE è equipaggiato con un display LCD da 14″ a risoluzione 1.366×768 pixel con trattamento antiriflesso, ideale per l’utilizzo anche all’aperto. Grazie alla cerniera a 180°, sarà possibile vedere lo schermo da qualsiasi angolazione.

Ad animare Samsung Galaxy Chromebook Go LTE è un processore Intel Celeron N4500, accompagnato da 4 GB di memoria DDR4 e 64 GB di spazio di archiviazione su eMMC. Nonostante le specifiche tecniche, Samsung Galaxy Chromebook Go LTE riesce ad offrire un’esperienza utente di primo livello grazie al sistema operativo Chrome OS che ottimizza le varie operazioni e le prestazioni della batteria, tanto da permettere di arrivare sino a 12 ore con una singola ricarica, oltre ad avviarsi in maniera praticamente istantanea.

Grazie all’enorme numero di applicazioni presenti su Google Play Store, Samsung Galaxy Chromebook Go LTE con ChromeOS vi permette di fare qualsiasi cosa desideriate, sia per il lavoro che per lo studio e il tempo libero.

Caratterizzato da un design ultrasottile, Samsung Galaxy Chromebook Go LTE è perfetto per gli studenti e il superamento di diversi test MIL-STD-810G assicura un’elevata resistenza agli urti. Grazie al supporto alle reti WiFi 6 e allo slot per SIM 4G LTE, potrete connettervi a Internet praticamente da qualsiasi posizione.

Solitamente il Samsung Galaxy Chromebook Go LTE viene proposto a 449€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 349€, con uno sconto del 22%, pari a un risparmio reale di 100€. Si tratta dell’’occasione perfetta per acquistare un ottimo Chromebook a prezzo scontato.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.