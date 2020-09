Spider-Man Miles Morales, i salvataggi potranno essere trasferiti da PS4 a PS5

Nonostante fosse stato presentato inizialmente solo per Playstation 5, Marvel’s Spider-Man Miles Morales sarà lanciato anche per PS4, sorprendendo diverse persone. Nell’ultima avventura dell’universo di Marvel’s Spider-Man, l’adolescente Miles Morales affronta il trasloco nella sua nuova casa mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, per diventare il nuovo Spider-Man. Quando una feroce forza minaccia di distruggere la sua nuova casa, l’aspirante eroe comprende che da grandi poteri, derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles deve indossare il costume di Spider-Man e guadagnarselo.

Molti si sono chiesti se acquistando l’edizione Playstation 4 del titolo i salvataggi potessero essere trasferiti successivamente alla versione PS5. A questa domanda ha risposto direttamente James Stevenson di Insomniac Games, software house che si sta occupando della realizzazione del gioco, il quale ha confermato, tramite un messaggio pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter, che i salvataggi potranno essere trasferiti dall’edizione PS4 a quella PS5.

Yup! — James Stevenson (@JamesStevenson) September 28, 2020

Purtroppo, lo stesso non varrà per l’originale Spider-Man, che sarà presente in versione rimasterizzata per PS5 come parte della Ultimate Edition del gioco.

Ricordiamo che Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sarà disponibile dal prossimo 19 novembre, in contemporanea al lancio di PS5 in Europa. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sarà progettato in modo da accentuare le funzionalità della nuova console, incluso il feedback aptico del controller wireless DualSense. Inoltre, il prodotto girerà sulla prossima console Sony in 4K HDR con riflessi ray-tracing attivi, il che metterà in mostra un sistema di illuminazione al top, così come i vari personaggi che si muoveranno a schermo (inclusi i NPC che incontreremo tra le strade della Grande Mela).