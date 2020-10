Salvataggi cloud gratis per Xbox 360: “così è più facile portarli su Xbox Series X”

Microsoft ha annunciato che renderà gratis la funzionalità dei salvataggi cloud per gli utenti che stiano ancora utilizzando una Xbox 360.

Questo annuncio potrebbe sembrare anacronistico ma in realtà è pensato per rendere ancora più facile la transizione alla nuova generazione di console, rimuovendo il paywall di Xbox Live Gold almeno in parte.

«Per quanti tra voi si stiano ancora godendo Xbox 360, i salvataggi cloud saranno presto gratuiti per tutti gli utenti Xbox 360», ha svelato Microsoft in un post su Xbox Wire.

Ciò «renderà trasferire i vostri giochi preferiti su Xbox Series X e Xbox Series S ancora più facile», aggiungono da Redmond.

Si tratta dunque di una mossa per agevolare ulteriormente la transizione sulle due macchine next-gen, che gestiranno quattro generazioni di videogiochi in una sola confezione e, adesso, davvero con un solo account.

La notizia arriva insieme alla presentazione di una demo che vede Fallout 4 girare per la prima volta a 60 fotogrammi al secondo su una console.

Il risultato è ancora più impressionante se pensiamo che la console in questione non è Xbox Series X, ma Xbox Series S.

Sono confermati anche miglioramenti come il filtro anisotropico 16x, le risoluzioni 1440p e 4K rispettivamente per Xbox Series S e Xbox Series X sui titoli Enhanced, e l’Auto HDR per tutti i giochi retrocompatibili.