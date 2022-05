Saldi Ubisoft Store, sconti fino al 75% e codice extra di 10€ su tantissimi giochi

Ubisoft Store ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di acquistare vari videogiochi, tra cui troviamo saghe molto amate come Assassin’s Creed o Far Cry, con sconti sino al 75%, con la possibilità di usufruire di ulteriori 10€ di sconto sul vostro ordine usando il codice LEGEND22 in fase di checkout.

Tra i tantissimi titoli proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo Far Cry 6, che potete portarvi a casa a soli 29,99€, rispetto ai consueto 59,99€ di listino, con uno sconto del 50%. Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 porta i giocatori nel cuore di una moderna rivoluzione nell’isola di Yara, un paradiso tropicale dove il tempo sembra essersi fermato. Il presidente Antón Castillo ha promesso di riportare il paese al suo antico splendore, mentre istruisce suo figlio Diego su come seguire i suoi passi. I giocatori potranno impersonare la versione maschile o femminile di Dani Rojas, un abitante locale di Yara che viene coinvolto nella rivoluzione contro Anton Castillo.

Molto interessante anche Assassin’s Creed Valhalla, acquistabile a soli 24€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino, con uno sconto del 60%. Dodicesimo capitolo dell’apprezzata serie, il gioco vi porterà nell’Europa del IX secolo, portandovi da una Norvegia sovraffollata all’Inghilterra. Vestirete i panni di Eivor, leader di un’intrepida banda di vichinghi. Il prodotto offre ampie ambientazione da esplorare, tanti nemici da affrontare e diversi modo per personalizzare il proprio personaggio.

A un prezzo veramente stracciato, appena 4,50€, rispetto ai 29,99€ di listino, trovate anche Tom Clancy’s The Division 2. Ambientato a Washington D.C., il gioco vi pone nei panni degli agenti della Divisione, che cercano di combattere per salvare la civiltà dopo la diffusione impietosa del virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Creerete così il vostro agente, che è già all’opera da sette prima dell’inizio delle vicende del gioco, e guiderete la vostra squadra nel tentativo disperato di salvare l’umanità dall’epidemia.

Queste sono solo alcune delle offerte presenti su Ubisoft Store e vi invitiamo a consultare la pagina della promozione per l’intero catalogo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.