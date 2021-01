Saldi invernali su Humble Bundle: giochi scontati sino al 92%!

Sono ancora attivi su Humble Bundle (ancora per sette ore) i Saldi Invernali che vi permetterà di acquistare un gran numero di titoli appartenenti ai generi e publisher più disparati con sconti fino al 92%! Ad esempio, tra i vari prodotti presenti in offerta trovate Sid Meier’s Civilization VI Platinum Edition, versione completa del noto strategico/simulativo che comprende, oltre al gioco base, anche le espansioni Rise And Fall e Gathering Storm, oltre a diversi pacchetti aggiuntivi. Nel titolo vi troverete a esplorare territori sconosciuti, ricercare nuove tecnologie, sconfiggere gli avversari e sfidare i più grandi leader della storia per dare vita alla civiltà più grandiosa che il mondo abbia mai conosciuto. Solitamente Sid Meier’s Civilization VI Platinum Edition viene proposto a 119,22€, ma oggi potrete averlo a soli 40,53€.

Se preferite il selvaggio west, le vostre attenzioni non potranno che essere catturate da Red Dead Redemption 2, acquistabile a 40,19€, rispetto ai 59,99€ di listino. Ultima fatica di casa Rockstar, creatori anche della nota serie Grand Theft Auto, di cui trovate il quinto capitolo in sconto, Red Dead Redemption 2, ambientato nel 1899, vi vedrà vestire i panni di Arthur Morgan in un vasto ed evocativo mondo, ricco di luoghi da esplorare, nemici da affrontare e tanto altro ancora. Non manca neppure una componente multiplayer avanzata, ribattezzata “Red Dead Online”.

I prezzi proposti da Humble Bundle sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nella sezione relativa ai Saldi Invernali trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

