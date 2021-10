Saints Row ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo anni di silenzio, finalmente Volition ha presentato il nuovo capitolo della storica saga di Saints Row, il quale rappresenta un vero e proprio reboot, in quanto non continua la storyline iniziata nei precedenti episodi. L’idea degli sviluppatori, infatti, è stata quella di optare per un ritorno alle origini, facendo piazza pulita e ricominciando da capo, con lo scopo di creare un nuovo Saints Row in grado di raccontare una storia “contemporanea”, le cui tematiche risuonino nelle nuove generazioni di giocatori.

Le vicende nel nuovo Saints Row si svolgeranno a Santo Ileso, una località di pura invenzione ispirata alle città dell’america sud-orientale, la quale una delle mappe più grandi e variegate mai viste nella serie. I protagonisti saranno quattro: The Boss, il protagonista interamente personalizzabile dal giocatore attraverso un corposo editor, Eli, Neenah e Kevin. Tranne Eli, gli altri tre amici arrivano ciascuno da uno dei clan che si contendono il controllo della zona; dopo anni passati a fare la vita dei sottoposti, hanno deciso di tentare il colpo grosso, fondando una lega criminale tutta loro.

Volition ha inoltre confermato la compatibilità cross-gen del titolo. In poche parole, chi giocherà su PlayStation 5 potrà partecipare alle missioni cooperative con chi gioca su PlayStation 4, in modo che la community non venga frammentata.

Saints Row sarà lanciato il 25 febbraio 2022 per Sony Playstation 4, Playstation 5, Windows PC e Xbox One/Xbox Series X|S. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Saints Row sarà distribuito in due diverse edizioni, indirizzate a diversi tipi di giocatori.

Standard Edition

Ovviamente, non può di certo mancare l’edizione standard del gioco, che, come di consueto, offre la possibilità di gettarsi subito a capofitto nell’azione spendendo il minor prezzo possibile. Se vi interessa solo il gioco nudo e crudo, vi consigliamo di accaparrarvi l’edizione standard.

Notorius Edition

Rispetto all’edizione Standard, la Notorius Edition comprende anche l’Expansion Pass e oggetti che mostrano in modo approfondito la banda dei Saints e il mondo criminale di Santo Ileso.