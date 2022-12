Saints Row Criminal Customs Edition al prezzo più basso di sempre! Imperdibile!

Anche oggi, lunedì 5 dicembre 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare Saints Row Criminal Customs Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 35,99€, rispetto agli usuali 69,99€ di listino, con uno sconto del 49% e un risparmio reale di 34€. Questa edizione include due oggetti bonus con decorazioni speciali: la decappottabile personalizzata dallo stile elaborato dei Saints e il giubbotto antiproiettile personalizzato firmato Saints.

Le vicende di Saints Row si svolgono a Santo Ileso, una località di pura invenzione ispirata alle città dell’america sud-orientale, la quale una delle mappe più grandi e variegate mai viste nella serie.

I protagonisti di Saints Row sono quattro: The Boss, interamente personalizzabile dal giocatore attraverso un corposo editor, Eli, Neenah e Kevin. Tranne Eli, gli altri tre amici arrivano ciascuno da uno dei clan che si contendono il controllo della zona; dopo anni passati a fare la vita dei sottoposti, hanno deciso di tentare il colpo grosso, fondando una lega criminale tutta loro.

La storia di per sé non è niente di sconvolgente, ma viene tenuta in piedi proprio dal cast di protagonisti: vederli interagire tra loro è una delle cose più divertenti del gioco, e viene restituita egregiamente la sensazione di trovarsi in mezzo ad un gruppo di amici intenti ad affrontare qualsiasi tipo di calamità senza rinunciare al loro legame.

