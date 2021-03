Il fenomeno Rust sarà ancora in voga all’uscita su console? Ora ha una data

Oltre 4mila e duecento: è questo il numero delle persone che, in questo momento, stanno guardando gameplay di Rust sulla famosa piattaforma di streaming Twitch. Per confronto, altri fenomeni come Valheim sono sotto i 4mila, Among Us (altro titolo rilanciato dalla community dopo che era uscito da qualche tempo) è sotto i 2mila, Genshin Impact sfiora i 5mila.

Ci troviamo, insomma, di fronte a un nuovo caso in cui sono stati gli streamer e i loro pubblici a decretare un nuovo periodo roseo per un gioco che era in realtà uscito nel 2018 (ma l’accesso anticipato esordì nel 2013) e che, forte di questo nuovo entusiasmo, è ora pronto ad aprirsi anche ad altre piattaforme. Disponibile su PC, infatti, Rust arriverà ufficialmente su PS4 e Xbox One il 21 maggio.

Rust su PC in uno screenshot

L’annuncio è arrivato in queste ore da Double Eleven, che ha dichiarato di aver dovuto affrontare diverse difficoltà tecniche per riuscire in questo porting – una su tutte, i 4,5 GB di RAM, a fronte dei 10 GB minimi richiesti su PC. Come raccontano i colleghi di GameSpot, infatti, questo aveva richiesto di riscrivere alcune parti di codice nell’engine Unity, ma aveva generato tempi di caricamento di anche quarantacinque minuti.

È stato quindi necessario intervenire ulteriormente – e questi tempi si sono ora ridotta a circa un minuto. Un intervallo molto più abbordabile per chiunque voglia approcciarsi a Rust ma non possa contare su un PC.

L’edizione console di Rust era in lavorazione da tre anni. Anche se il gioco non sta più facendo numeri addirittura superiori a League of Legends – uno dei mostri sacri di Twitch – vedremo se l’arrivo anche su PS4 e Xbox One darà ulteriore vigore alla sua presenza sulla piattaforma di streaming.