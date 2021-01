Rust è il nuovo Among Us, e sta per arrivare su console

Rust, un survival online disponibile dal 2013, sta vivendo una seconda giovinezza in una maniera molto simile a quanto avvenuto al popolare Among Us: entrambi sono esplosi infatti senza particolari ragioni apparenti con il passaparola sul web, anni dopo il loro lancio originale.

Il titolo di Garry Newman (creatore di Garry’s Mod) è diventato un fenomeno su Twitch, proprio come il multiplayer del 2020, grazie al supporto inaspettato di alcune celebrità della rete.

Il gioco è al centro del ciclone, nel senso più positivo possibile, grazie al suo arrivo su un apposito server OTV and Friends che ha coinvolto, tra gli altri, il seguitissimo Shroud.

In virtù di questa iniziativa, Rust ha incassato $1 milione in due giorni la scorsa settimana e ha raddoppiato il record di utenti connessi simultaneamente il 7 gennaio (il precedente era stato segnato soltanto il 3 gennaio).

Sulle ali dell’entusiasmo, Newman e il suo team sono pronti a capitalizzare la grande attenzione del pubblico PC e attirare una nuova utenza su console.

Rust era stato annunciato nel novembre 2019 in una versione per Xbox One e PS4, in occasione dell’X019 di Microsoft, e questa release era inizialmente programmata nel 2020.

Tali piani sono però saltati a causa dei rallentamenti subiti dallo studio responsabile del port (Double Eleven), ma sembra non ci vorrà poi ancora troppa pazienza.

L’ESRB, l’ente che classifica i videogiochi in Nord America, ha infatti espresso il proprio giudizio in merito al gioco, e questo passaggio, com’è noto, è tradizionalmente il preludio all’annuncio di una data d’uscita o all’uscita stessa.

Nonostante il rinvio, i programmi non sarebbero tuttavia cambiati: le versioni testate sono solo quelle per PS4 e Xbox One, e non c’è traccia di Xbox Series X|S e PS5 sebbene siano ormai le piattaforme ammiraglie di Microsoft e Sony.