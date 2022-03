Rubano schede Nvidia, ma il furto è finito nel peggiore dei modi

L’hardware in generale, che si tratti di una console di ultima generazione o di una scheda grafica Nvidia o AMD, sta diventando piuttosto difficile da reperire.

Che sia una console PS5 con giochi come Returnal, o i personal computer più performanti, continuano a esserci problemi di scorte (e di prezzi).

Mentre i prezzi delle GPU stanno costantemente scendendo, questa generazione è stata una di quelle piene di guai per tutti coloro che desiderano mettere mano alla nuova tecnologia.

A peggiorare le cose, ora, sembra che alcune persone abbiano deciso di muoversi nell’illegalità pur di mettere mano alle loro schede grafiche preferite, come riportato da Game Rant.

Secondo un rapporto di Videcardz, che fa riferimento al sito russo Mash.ru, i dipendenti di una società chiamata Wilberries – uno dei più grandi rivenditori online della Russia – sono stati sorpresi a rubare prodotti Nvidia.

In particolare, i ladri sono stati notati mentre cercavano di rubare (per poi rivendere) ben 20 schede RTX 3070 Ti.

Un video mostra tre lavoratori che portano alcune scatole sul retro dell’edificio, prima di trasportare l’hardware al piano superiore e, infine, farli cadere con attenzione da una finestra.

Il rapporto continua dicendo che mentre il furto in sé ha avuto successo, la vendita successiva è stata il punto in cui il piano dei ladri è andato in frantumi.

Le stime dicono che i malfattori hanno rubato circa 38mila dollari di prodotti, con Nvidia che ha sospeso le vendite in Russia a causa del conflitto in corso.

Al momento in cui scriviamo, sembra che le schede RTX 3070 Ti siano state restituite e che i sospetti siano stati arrestati.

Nonostante la penuria di scorte, a quanto pare forse presto potrete tornare a acquistare la vostra Nvidia RTX serie 30, incrociando tutte le dita possibili.