Finalmente sappiamo quando potrete acquistare una RTX serie 30 (secondo NVIDIA)

Siamo ormai da molti mesi nel pieno di una crisi di componenti che ha toccato duramente l’industria.

La crisi dei semiconduttori ha condizionato pesantemente il settore tanto da rendere praticamente impossibili da trovare alcuni tra gli hardware più richiesti dalla community, come per quanto riguarda il caso di PlayStation 5.

Da tutto ciò non è stata risparmiata neanche Nvidia con le sue schede video RTX, che sono tra le più richieste sul mercato dagli appassionati giocatori su PC.

La richiesta di GPU RTX è decisamente più elevata dell’offerta, dato che in questo periodo le scorte scarseggiano.

A quanto pare però Nvidia ha affermato che la mancanza di unità potrebbe essere risolta in pochi mesi, così da rendere la penuria di GPU solamente un lontano ricordo (via Gamerant).

Dunque, almeno per i prodotti Nvidia, sembra si intraveda la luce in fondo al tunnel, e già dalla seconda metà di quest’anno i giocatori potranno mettere le mani sulle nuove RTX serie 30.

Colette Kresse di Nvidia ha infatti affermato che la compagnia si sente molto più fiduciosa in termini di scorte e che la situazione migliorerà già da quest’anno. Kress ha detto che l’azienda è in contatto con i suoi partner per «aumentare la reperibilità» dei suoi prodotti.

Non è chiaro come Nvidia abbia l’intenzione di agire in tal senso per aumentare la quantità di GPU da immettere nel mercato dato la situazione mondiale attuale, che non suggerisce poi tanti grandi cambiamenti, ma a questo punto non resta che far altro che aspettare in attesa di ulteriori novità.

Nel frattempo però Nvidia non si fa attendere e lancia una nuova gamma di RTX, anche entry-level, anche se a questo punto non sappiamo quando si troveranno.

Infine, se state vagliando l’ipotesi di acquistare una nuova scheda video, potete dare un’occhiata alla nostra recensione di Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition.