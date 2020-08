DC FanDome: ecco l’orario del reveal di Suicide Squad e Batman: Gotham Knights

I fan dei personaggi DC Comics stanno aspettando con trepidazione il DC FanDome, l’esperienza digitale pensata per tutti gli appassionati del marchio di Batman, Superman e decine di altri supereroi della casa editrice americana.

Come sicuramente saprete, sia Suicide Squad: Kill the Justice League che Batman: Gotham Knights verranno finalmente svelati in occasione dell’evento streaming.

Per chi non lo sapesse, si tratta rispettivamente del nuovo gioco del team Rocksteady (autori della pluripremiata saga di Batman: Arkham) e del prossimo progetto di WB Montréal (sviluppatori del prequel noto come Batman: Arkham Origins). Secondo alcune voci di corridoio, Gotham Knights sarà un service game cooperativo (o GaaS) incentrato sulla Bat-Family, che dovrebbe vedere anche la presenza della temibile Corte dei Gufi (oltre ad includere personaggi come Batgirl e Due Facce).

Da domani, 22 agosto 2020, inizieranno la serie di worldwide reveal dedicati ai due titoli in questione (oltre a un gran numero di altri progetti, specie cinematografici, legati a film come Wonder Woman 84 e The Batman).

Alle 19:30 ora italiana sarà il turno della presentazione del nuovo gioco dedicato a Batman, mentre il reveal del videogame incentrato sulla Suicide Squad avverrà in una finestra un po’ fastidiosa per noi italiani, visto che si terrà alle nostre 02:00 del mattino del 23 agosto (ossia nel cuore della notte, ragion per cui vi suggeriamo di impostare una comoda sveglia).

In ogni caso, occhi e orecchie puntate sulle pagine di SpazioGames per scoprire in tempo reale tutte le novità provenienti da DC FanDome, magari commentando i primi trailer e le primissime informazioni che verranno rilasciate durante l’evento dedicato ai personaggi nati tra le pagine dei fumetti americani.