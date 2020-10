Rockstar si è comprata gli autori di Crackdown 2?

Aggiornamento

Il sito VGC ha verificato attraverso sue fonti la notizia. Rimaniamo in attesa di annunci ufficiali.

Originale

Il 2020 sembra essere foriero di acquisizioni nel mondo dei videogiochi: dopo la notizia del clamoroso passaggio di Bethesda sotto l’egida di Microsoft, infatti, numerosi indizi svelano che Rockstar Games, una delle sussidiarie del gigante Take-Two Interactive, avrebbe completato in silenzio l’acquisizione di Ruffian Games.

Lo studio, che ha sede a Dundee, è noto per aver realizzato Crackdown 2 in passato, sarebbe stato già ribrandizzato proprio come “Rockstar Dundee” e il tutto sarebbe avvenuto senza troppi proclami.

Rockstar avrebbe acquisito la fu Ruffian Games

Qualche settimana fa, infatti, gli utenti Twitter avevano notato che tra i team di Rockstar era misteriosamente comparso proprio quello con sede a Dundee, mentre il sito specializzato The Gamer afferma di aver appreso che si tratterebbe in realtà di Ruffian Games.

In effetti, lo scorso anno la software house aveva pubblicato degli annunci di lavoro in cui affermava di essere aperta ad assunzioni per dei lavori non meglio precisati in collaborazione con Rockstar Games.

Se due indizi fanno una prova (e qua pare ce ne siano di più, insomma), tutti i pezzi del puzzle sembrano proprio suggerire che Ruffian sia passata sotto l’egida degli autori di Grand Theft Auto.

Vedremo se ci saranno delle comunicazioni ufficiali nei prossimi giorni e, soprattutto, quando scopriremo a cosa sta lavorando lo studio Rockstar Dundee.