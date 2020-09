Road to PlayStation 5: tanti giochi PS4 in offerta su Amazon

L’apertura dei preordini di PlayStation 5 ha sicuramente fatto salire e non poco la voglia di next-gen. Non dimentichiamoci però che l’attuale generazione di console, con PS4 in testa, ha visto delle perle davvero incredibili, capaci di farci divertire e intrattenerci come non mai. Ecco perché, in attesa di PS5, Amazon ha deciso di proporre ai giocatori alcune offerte realmente sorprendenti relative a un gran numero di titoli PlayStation 4, proposti a prezzi davvero molto, ma molto convenienti.

Partiamo con Marvel’s Avengers – Day-One Limited (con fumetto), offerto a 67,99€ contro i 74,99€ del prezzo di listino, per poi proseguire con l’ottima avventura ambientata nel Giappone Feudale, Ghost of Tsushima, proposto a soli 47,99€ contro i 74,99€ del costo base. Proseguiamo con il bellissimo titolo horror Resident Evil 2 Remake di Capcom, offerto a soli 20,96€ contro i 55,70€ del prezzo originale.

Le offerte continuano con l’avventura dalle tinte survival Days Gone, offerta a soli 25,99€ invece che 74,99€ del costo originale, seguita poi dal capolavoro assoluto di Naughty Dog noto con il nome di The Last of Us Parte II, proposto al prezzo davvero conveniente di 52,99€ contro i 74,99€ del prezzo di listino base. E ancora, il sorprendente Marvel’s Spider-Man offerto a soli 27,74€ contro i 39,99€ del costo originale.

Ultimi, ma non meno importanti, il recentissimo titolo di calcio arcade basato sul manga famoso in tutto il mondo Capitan Tsubasa: Rise of New Champions a soli 52,00€ invece che 59,99€ del costo di listino, seguito dal preorder scontato di Crash Bandicoot 4 – It´S About Time al prezzo minimo garantito di 68,99€ e concludendo con l’altrettanto interessante simulatore calcistico Efootball PES 2021 Season Update, a soli 30,99€ contro i 39,99€ del costo di listino.

