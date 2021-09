Risparmia sull’acquisto di smartphone, notebook e TV su eBay grazie a questo coupon

Il noto portale e-commerce eBay ha lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di acquistare smartphone, smart TV e notebook usufruendo di un ulteriore sconto (oltre a quello solitamente applicato) sino a 50€.

Per sfruttare questa ottima offerta non dovrete fare altro che seguire queste istruzioni:

Coupon valido solo sui prodotti presenti all’interno di questa pagina Codice: BACKTOTECH

Sconto: 5%

Sconto massimo ottenibile: 50€

Utilizzi: 3 per ogni utente

Inizio: 13 settembre 2021 ore 9:00

Fine: 26 settembre 2021 ore 23:59 Come riscattare il buono sconto: Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare un nuovo dispositivo o sostituirne uno che ha ormai qualche anno sulle spalle, senza considerare un eventuale cambio di televisore a causa del cambiamento del formato di trasmissione. Con la ripresa del lavoro e della scuola, molti si saranno trovati nella situazione di doversi preparare al meglio per affrontare questo periodo. Applicando il codice BACKTOTECH in fase di checkout, utilizzabile fino ad un massimo di tre volte, potete usufruire di un ulteriore sconto del 5%.

Ricordiamo che l’iniziativa sarà valida fino al prossimo 26 settembre e, per facilitarvi la scelta, di seguito vi abbiamo riportato i link diretti ai brand più famosi che partecipano a questa iniziativa.

Offerte Smartphone

Apple Samsung Xiaomi Oppo Huawei

Offerte Smart TV

Samsung LG Philips Hisense Sony

Offerte Notebook

HP Apple Lenovo Asus Acer

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

