Ricordate l’hacker di PS3 assunto da Twitter? C’è una brutta notizia

Negli ultimi mesi, Twitter se la sta passando piuttosto male in seguito all’acquisizione da parte di Elon Musk, l’eccentrico imprenditore che non sembra avere le idee chiare per quanto riguarda una delle piattaforme social più diffuse di sempre.

L’acquisizione, costata ben 44 miliardi di dollari, non avrebbe dato i risultati sperati, facendo sprofondare il social dell’uccellino verso un baratro da cui sarà difficile riemergere.

Il caos delle spunte blu a pagamento, ad esempio, aveva portato a un vero e proprio momento di caso anche relativamente all’industria dei videogiochi.

E se Musk sembrava aver deciso di reclutare un personaggio non propriamente “innocente”, ossia un hacker che in passato aveva messo le mani anche su PS3, sembra che la collaborazione sia già arrivata alla fine.

Come riportato anche da The Gamer, l’abbandono dell’hacker PS3 Geohot, assunto personalmente da Musk per aiutare a sistemare Twitter appena un mese fa, non lascia presagire niente di buono.

Come riportato da Eurogamer, George Hotz ha annunciato le sue dimissioni il 20 dicembre scorso. Hotz ha twittato: «Apprezzo l’opportunità, ma non pensavo di poter avere un impatto reale».

In alcuni tweet successivi, Hotz ha scritto: «Tra il cibo riscaldato di Uber Eats, l’impegno discutibile per la libertà di parola, la politica d’ufficio esistente e la spinta per le funzioni, ho pensato che non c’è nulla di sostanziale che io possa fare qui».

Resigned from Twitter today. Appreciate the opportunity, but didn’t think there was any real impact I could make there. Besides, it was sad to see my GitHub withering. Back to coding! pic.twitter.com/Jbs9LxNB2K — George Hotz (@realGeorgeHotz) December 20, 2022

Sembra che l’ambiente di lavoro di Musk non fosse quello in cui Hotz voleva trascorrere altri due mesi. Dormire alla scrivania nei fine settimana e vivere di cibo da asporto non aiuta a fidelizzare i dipendenti, dopotutto.

Il tweet prende anche in giro il discutibile impegno di Musk nei confronti della libertà di parola, cosa che il moltissimi utenti condividono da più parti del mondo. Staremo a vedere come evolverà la situazione Twitter nei primi mesi del 2023, sebbene le nubi all’orizzonte sono più cupe che mai.

