Returnal è Gold! Ecco quando uscirà su PS5

Dopo una lunga attesa, a quanto pare ci siamo: Returnal, il nuovo gioco di Housemarque in arrivo in esclusiva per console PS5, è finalmente entrato in fase Gold.

Vale a dire che lo sviluppo del gioco è ufficialmente arrivato al termine, in attesa che il prodotto raggiunga finalmente gli scaffali dei negozi (virtuali e non) a partire dalla fine del mese di aprile.

Il team di sviluppo, in un messaggio pubblicato via social network, ha voluto ringraziare tutti i membri coinvolti nel progetto, oltre ovviamente a PlayStation Studios. Poco sotto, il tweet che conferma la notizia:

Returnal has finally gone GOLD!!!

A huge thanks to everyone on the team at Housemarque, PlayStation Studios, and all the other teams involved. We can't wait to have this out soon and for every player out there to experience the planet of Atropos!#Returnal #PS5 #April30 pic.twitter.com/ymacgtGXbg

— Housemarque (@Housemarque) March 25, 2021