Resident Evil Village, tre personaggi giocabili – tra cui una donna?

Secondo le ultime informazioni riportate dall’insider Dusk Golem, Resident Evil Village potrebbe avere ben tre personaggi giocabili.

Il protagonista conclamato del nuovo filone dei Resident Evil, dopo il settimo Biohazard numerato, è Ethan Winters e sarà lui a tenere il timone stando ai particolari ufficiali filtrati da Capcom finora.

Tuttavia, l’insider – conosciuto nella scena dei fan horror per aver fornito puntualmente dettagli sulla saga giapponese negli ultimi anni – ha rivelato che in una parte non precisata di Village vestiremo i panni dell’ancora misteriosa nuova figura di Chris Redfield.

You play as Chris during part of RE Village, so yes. https://t.co/F6OyGVCrDd — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) January 26, 2021

«Giochi come Chris durante parte di RE Village, quindi sì», ha risposto l’insider a proposito di scene di combattimento presenti nel titolo che coinvolgeranno il personaggio, la cui ultima apparizione come protagonista unico risale a Resident Evil 5 e in una parte della storia nel controverso Resident Evil 6.

A quanto pare, però, ci sarebbe persino un terzo personaggio giocabile non ancora rivelato, e costui sarebbe in realtà una donna.

As far as I know, she's still playable. Given I don't know that as a concrete fact. I will say she's a bit mysterious at the moment, isn't she? https://t.co/W1aY7NNCzh — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) January 26, 2021

«Per quanto ne so, lei è ancora giocabile», ha spiegato Dusk Golem quando gli è stato chiesto se questa figura fosse stata tagliata come parte dei progressi nello sviluppo.

«Dirò che lei è ancora un po’ misteriosa al momento, non è vero?», ha aggiunto.

È probabile che Capcom non voglia svelare le proprie carte al riguardo prima del lancio del prossimo aprile, ma è bene notare che i personaggi femminili non mancano affatto in Resident Evil Village già allo stato attuale.

Lady Dimitrescu, il cui ruolo è ancora piuttosto oscuro, sta spopolando in rete ed è già amatissimo (per quanto in teoria si tratti di un villain).

Allo stesso modo, la demo Maiden lanciata la scorsa settimana ha come protagonista una misteriosa donna, che non sappiamo se avrà una parte nel titolo principale.