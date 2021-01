Resident Evil Village: streamer cercasi (ve lo chiede Capcom)

Durante la giornata di oggi, Capcom ha annunciato la data del Resident Evil Showcase, un live streaming nel quale mostrerà per la prima volta in assoluto il gameplay dell’attesissimo Resident Evil Village, ottavo capitolo della saga di survival horror. L’appuntamento è previsto per le 23 ora italiana del prossimo giovedì 21 gennaio.

A quanto pare, però, le sorprese non sono finite qui: attraverso il sito ufficiale della compagnia, Capcom ha infatti pubblicato un annuncio speciale, in cui si cercano streamer per il nuovo titolo horror della casa nipponica (oltre che per lo stesso showcase della prossima settimana).

Ecco il messaggio originale pubblicato pochi minuti fa:

Trasmetti i contenuti più recenti di Resident Evil ai tuoi follower unendoti al nostro programma di co-streaming! Entra in contatto con la community di Resident Evil e Capcom e dai il tuo tocco personale a una trasmissione per creare un’esperienza unica per i tuoi fan.

Per potersi candidare basta compilare un form a questo indirizzo (e in bocca al lupo a tutti). Ricordiamo in ogni caso che durante il Resident Evil Showcase verranno mostrati un nuovo trailer di Resident Evil Village, il primo gameplay e altre news legate al franchise (che sia la volta del film reboot in uscita a fine 2021?).

Infine, sul sito ufficiale di Resident Evil è stata anche confermata dell’apertura delle iscrizioni alla beta multigiocatore di un progetto top secret pensato per celebrare il 25esimo anniversario della saga (sebbene ancora non sono stati resi noti i dettagli dell’iniziativa multiplayer).