Resident Evil Village sarà lunghissimo, secondo i rumor

Quando Resident Evil 3 è arrivato sul mercato, alcune discussioni sul gioco firmato Capcom si sono concentrate sulla sua longevità, sicuramente non fiore all’occhiello della produzione: il ritorno di Jill Valentine si poteva infatti completare abbastanza rapidamente, motivo per cui la stessa compagnia giapponese ha incluso nel prezzo anche Resident Evil Resistance, modalità online che aggiunge carne al fuoco del remake. Accadrà qualcosa di simile anche con Resident Evil Village? L’insider Dusk Golem, noto per le sue precise anticipazioni sul franchise, si sbilancia e dice di no.

Secondo il bene informato, infatti, non solo quello che di fatto è Resident Evil 8 sarà particolarmente longevo, ma ci troveremo anche di fronte al «più lungo gioco di Resident Evil di sempre». La longevità, insomma, dovrebbe essere garantita – e dovremmo saperne di più nel corso di questo mese, secondo le precedenti anticipazioni.

Vi ricordiamo che Resident Evil Village sarà il sequel diretto di Resident Evil VII e porterà avanti le vicende di Ethan, pronto a incrociare il cammino di Chris Redfield in un villaggio che Capcom ha definito come un vero e proprio personaggio e protagonista dell’opera. Qui, avremo a che fare con alcuni elementi nuovi per la saga, tra streghe, lupi mannari e folklore, finendo immersi in un clima di terrore da giocare tutto in soggettiva.

L’uscita di Resident Evil Village è attesa per il prossimo anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X. Per il punto sul gioco, vi raccomandiamo di non perdere la nostra anteprima dedicata.