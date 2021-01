Resident Evil Village open world? Capcom lo tagga così sulla pagina Steam

Resident Evil Village è senza dubbio uno dei videogiochi più attesi di questo 2021 e, in attesa del 7 maggio per metterci sopra le mani, i videogiocatori hanno notato che Capcom ha aggiornato i tag utilizzati per descrivere il suo prossimo horror nella pagina Steam dedicata. La curiosità? Oltre ai vari e non sorprendenti “horror”, “horror di sopravvivenza”, “azione”, “single-player” e “prima persona”, infatti, troviamo come caratteristica anche l’etichetta “open world“.

Fino a oggi la casa giapponese non aveva parlato di Village come di un’esperienza open world, sebbene durante lo scorso Resident Evil Showcase avesse anticipato che ci ritroveremo a doverci muovere nel villaggio che dà nome al gioco, con l’intento di raggiungere il castello della ormai già iconica Lady Dimitrescu.

Resident Evil Village arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S

Interpellato in merito, l’insider Dusk Golem (che a suo tempo anticipò l’annuncio del gioco) afferma che non dovremmo intendere “open world” nel senso tradizionale e che anzi, in alcuni aspetti il titolo potrebbe somigliare più a un metroidvania, portando anche a esplorare nuovamente delle aree dopo la prima volta.

Rimaniamo allora in attesa di scoprire direttamente da Capcom ulteriori dettagli sulla questione, per capire che tipo di approccio – se più lineare o più aperto – la compagnia giapponese vorrà dare al viaggio di Ethan in Resident Evil Village.

Nel frattempo, vi ricordiamo che potete testare su PS5 la nuova demo Maiden, che vi permette di iniziare a calarvi tra le ambientazioni e i personaggi dell’horror, in attesa che il gioco debutti su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S il prossimo mese di maggio.