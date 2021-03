Resident Evil Village non sarà troppo spaventoso per tutti: arriva la censura

Resident Evil Village è sicuramente uno dei titoli più ambiziosi che Capcom sta realizzando e che la compagnia si augura riesca a rivoluzionare il mondo dei survival horror.

Il team non ha infatti fatto mistero nelle proprie interviste di come ritengano Village «il più grande horror di sempre» e si stanno assicurando che tutti i giocatori ne possano rimanere entusiasti.

Purtroppo, a causa di restrizioni molto severe, Capcom è stata però costretta ad alcune censure per permettere la distribuzione globale dell’ottavo capitolo di Resident Evil.

La software house ha infatti confermato che in Giappone usciranno due versioni distinte del gioco, Z e D, entrambe con qualche modifica rispetto alle versioni internazionali.

Il sistema di valutazione giapponese CERO è infatti molto severo, ed ha richiesto che su Resident Evil Village venissero cambiati considerevolmente alcuni elementi di gioco.

Per essere più precisi, la versione giapponese non mostrerà decapitazioni, avrà meno sanguinamenti e sarà inoltre assente qualunque tipo di scena su cui il rating non dovesse essersi trovato d’accordo.

Capcom JP confirms that JP ver. of Village (Z & D) differ from the NA/EU ver. in the following ways:

– No decapitations

– Less blood shown

– No scenes that CERO prohibits

NA/EU ver. have all the above. (Capcom doesn't explain how JP Z & versions differ from each other) #REBHFun https://t.co/RYnmOg2QrG

— Alex Aniel (@cvxfreak) March 5, 2021