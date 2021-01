Dopo 11 anni, Left 4 Dead 2 non è più censurato in Germania

Ad undici anni dal lancio originale, Left 4 Dead 2 non è più censurato in Germania, come rivelato in una nota da Valve.

Lo sviluppatore americano ha fatto sapere di aver fatto richiesta alle autorità competenti nella nazione europea per una rivalutazione del giudizio originale.

La rivaluzione è stata accordata e il risultato è stato positivo, per cui i giocatori tedeschi possono ora ottenere una versione non censurata dell’acclamato shooter cooperativo a base di zombie.

«Valve ha recentemente richiesto che le autorità tedesche rivalutassero il gioco», ha spiegato la casa di Steam. «Siamo felici di farvi sapere che, come risultato, la versione internazionale integrale è ora disponibile per i nostri clienti in Germania».

I nuovi acquirenti non avranno bisogno di intraprendere alcuna azione, mentre i giocatori che già ne hanno una copia dovranno scaricare un DLC gratuito (ovviamente non disponibile all’infuori della Germania) per aggiornare il titolo.

La Germania ha storicamente delle politiche molto restrittive in materia di censure nei videogiochi, imponendo cambiamenti importanti su molteplici titoli nel corso degli anni sia per la componente della violenza (su Mortal Kombat e GTA, ad esempio) che per la raffigurazione di simbologie legate al nazismo (Wolfenstein).

In particolare, come mostrato nel video in alto proveniente dalla versione australiana (anch’essa censurata fino al 2014, cinque anni dopo il day one), Left 4 Dead 2 prevedeva la rimozione di smembramenti e la sparizione degli effetti legati al sangue, il tutto dettato dall’Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK).

Non sappiamo a cosa sia dovuto questo improvviso interessamento di Valve per la vicenda, ma ovviamente si tratta di una circostanza curiosa, che fa pensare a cosa potrebbe accadere alla serie nel caso remoto di un ritorno.

Gli affezionati del franchise possono guardare con interesse, ad ogni modo, a Back 4 Blood, un nuovo sparatutto cooperativo che porta la firma dei creatori della saga.