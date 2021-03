Resident Evil Village, la Steelbook esclusiva è ora in vendita su Amazon!

Se anche voi state attendendo in modo spasmodico l’uscita di Resident Evil Village, attesa per il prossimo 7 maggio su Sony Playstation 4, Playstation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X|S, sicuramente starete pensando di acquistarlo in anticipo così da averlo a casa direttamente per il Day One. Nel nostro precedente articolo vi abbiamo spiegato dove trovarlo ai prezzi migliori del mercato, ma proprio oggi il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato una nuova edizione speciale in esclusiva, chiamata Steelbook Edition, per le varie piattaforme console.

A molte persone piace collezionare questo genere di prodotti, in quando offrono spesso una bellissima, e resistente, custodia per il proprio titolo e questa SteelBook Edition esclusiva Amazon non fa certo eccezione. Inoltre, le Steelbook solitamente non vengono prodotte per un lungo periodo di tempo, quindi vi consigliamo di approfittare dell’occasione per accaparrarvi la vostra copia che andrà a fare un bel figurone sul vostro scaffale.

Ambientato alcuni anni dopo gli eventi raccontati in Resident Evil 7, Resident Evil Village pone i giocatori nuovamente nei panni di Ethan Winters, il quale si troverà all’interno di un misterioso villaggio popolato da creature mostruose che cercheranno di ostacolarlo e si addentrerà all’interno di un gigantesco castello abitato da quelle che sembrano delle vampire con poteri soprannaturali. Oltre a Ethan, il titolo vedrà la presenza di un vero e proprio veterano della saga, Chris Redfield, il cui ruolo rimane ancora un po’ oscuro, tanto che potrebbe anche essere un nemico da affrontare, dato che apparentemente si dovrebbe macchiare dell’omicidio di Mia, moglie di Ethan.

Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

