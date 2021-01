Resident Evil Village: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Nel corso dell’evento Resident Evil Showcase tenutosi alle 23:00 di giovedì 21 gennaio, Capcom ha finalmente annunciato ufficialmente la data di lancio dell’attesissimo ottavo capitolo ufficiale della sua celeberrima serie horror di punta: Resident Evil Village. Il titolo, a differenza delle prime informazioni diffuse alcuni mesi fa, non sarà distribuito solo per PC e console dell’attuale generazione (Sony Playstation 5 e Microsoft Xbox Series S|X), ma anche per Playstation 4 e Xbox One, dando quindi modo alla più vasta platea possibile di godersi il titolo. Ovviamente, è prevedibile che ci saranno alcuni tagli di carattere tecnico, ma la cosa importante è che anche i possessori delle console della passata generazione possano godersi l’ultima meraviglia prodotta dalla nota software house nipponica.

Ambientato alcuni anni dopo gli eventi raccontati in Resident Evil 7, Resident Evil Village pone i giocatori nuovamente nei panni di Ethan Winters, il quale si troverà all’interno di un misterioso villaggio popolato da creature mostruose che cercheranno di ostacolarlo e si addentrerà all’interno di un gigantesco castello abitato da quelle che sembrano delle vampire con poteri soprannaturali. Oltre a Ethan, il titolo vedrà la presenza di un vero e proprio veterano della saga, Chris Redfield, il cui ruolo rimane ancora un po’ oscuro, tanto che potrebbe anche essere un nemico da affrontare, dato che apparentemente si dovrebbe macchiare dell’omicidio di Mia, moglie di Ethan.

Le premesse, quindi, sono piuttosto buone, così come le ambientazioni, davvero evocative. Ancora una volta è stata utilizzata la visuale in prima persona, offrendo un’esperienza immersiva e completa al videogiocatore, mentre il ritmo di gioco, nonché la vastità degli scenari, è aumentata rispetto al passato. Resident Evil Village offre un’ottima qualità grafica grazie all’impiego del pluricollaudato motore grafico proprietario RE Engine, in grado di regalare scenari estremamente realistici e mozzafiato.

L’appuntamento con Resident Evil Village è fissato per il 7 maggio 2021. Come di consueto, vi proponiamo di seguito le migliori offerte per prenotare Resident Evil Village ai prezzi migliori attualmente sul mercato.