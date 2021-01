Resident Evil Village, ecco cosa sarà mostrato all’evento del 21 gennaio

Ricorderete che, lo scorso settembre, tutti ci siamo sintonizzati con impazienza a seguire il Tokyo Game Show anche e soprattutto perché speravamo di vedere delle novità significative su Resident Evil Village, il nuovo ambizioso episodio della storica serie di videogiochi horror. Ricorderete anche che le cose non andarono esattamente come previsto e che, con un umorismo tutto giapponese, Capcom giocò al titolo nascondendo lo schermo – ossia, non consentendoci di vedere nulla.

Tuttavia, siamo finalmente arrivati alla vigilia del momento in cui vedremo davvero qualcosa di concreto: sappiamo, infatti, che giovedì 21 gennaio alle 23.00 italiane si terrà il Resident Evil Showcase, un appuntamento in streaming dove vedremo da vicino Resident Evil Village – e anche il misterioso progetto che ha richiesto la messa in piedi di una fase di test.

La misteriosa donna-tormentone di Resident Evil Village

Se siete a caccia di indizi su cosa potremmo scoprire realisticamente, sappiate che qualcuno arriva da PlayStation Blog, dove l’associate manager di Capcom USA Kellen Haney ha anticipato qualcosa, scrivendo:

Unitevi alla nostra presentatrice Brittney Brombacher per la presentazione delle novità su Resident Evil Village, incluso un trailer esteso che vi rivelerà di più sui nuovi personaggi e il loro mondo, nonché una prima occhiata al gameplay!

Tuttavia, viene confermato che ci saranno anche delle sorprese, sulle quali brancoliamo tutti nel buio. Come dichiarato da Haney, infatti:

Abbiamo altre sorprese in serbo per voi, ma dovrete aspettare per scoprirle.

Sicuramente dovremmo scoprire qualcosa di più sulla altissima donna vampiro che è diventata un tormentone del web in queste ore, dopo essere stata svelata solo pochi giorni fa.

L’appuntamento con Resident Evil Village è atteso per il 2021 su PC, PS5 e Xbox Series X. Come sempre, noi di SpazioGames seguiremo l’evento live sul nostro canale Twitch, con commento di Domenico e Francesco, quindi vi raccomandiamo di non perderci di vista per tutti gli aggiornamenti del caso che arriveranno da Capcom, che anticipa: «se avrete bisogno di lasciare le luci accese e nascondervi sotto la coperta, non vi giudicheremo».