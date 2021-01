Resident Evil Village e i leak: Capcom passa alle maniere forti

Pochi giorni fa vi abbiamo rivelato che Resident Evil Village è finito al centro di un nuovo, grave allarme spoiler, dopo tremendo leak che ha colpito Capcom nel mese di dicembre 2020.

In rete sarebbero trapelati alcuni nuovi video su Lady Dimitrescu, in particolare sezioni di gameplay che la riguardano. Inutile dire che i fan della saga Capcom sono stati assaliti da un panico più che giustificato, sebbene a quanto pare la compagnia giapponese si sia già mossa per evitare ulteriori danni d’immagine.

La Casa di Mega Man avrebbe infatti provveduto a rimuovere i vari leak a tempo di record, impedendo così ai giocatori di rovinarsi la sorpresa, svelando dettagli importanti della trama del gioco prima del suo rilascio nei negozi.

Ricordiamo che il leak a seguito del presunto attacco hacker ransomware avrebbe fatto trapelare anche l’esistenza di un nuovo Onimusha e di Dragon’s Dogma 2 (entrambi previsti nel 2022), di un nuovo Mega Man, di Street Fighter 6 e di vari episodi della saga di Biohazard, ossia Resident Evil Outrage, Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Hank, oltre a un misterioso Biohazard Apocalypse.

Molti di questi titoli non sono stati ancora annunciati ufficialmente, né è scontato che ciò accada in tempi relativamente brevi. L’unica certezza è che Capcom è effettivamente al lavoro su un remake di Resident Evil 4, quarto episodio del franchise uscito in originale su Nintendo GameCube, sebbene la data di rilascio sembra essere stata posticipata (assieme a un cambio drastico di team di sviluppo).

Resident Evil Village è in ogni caso atteso sia su PS4 e Xbox One che sulle già annunciate versioni PS5, Xbox Series X|S e PC. La data di uscita del nuovo survival horror è prevista per il prossimo 7 maggio 2020.

Sempre nel corso del recente Resident Evil Showcase, è stato annunciato anche Re:Verse, titolo multiplayer disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Village.