Resident Evil, prossimo capitolo annunciato già nel 2021? “Probabilità alte”

Un nuovo capitolo di Resident Evil potrebbe essere annunciato già quest’anno, come anticipato dal noto insider Dusk Golem.

Resident Evil Village è appena arrivato nei negozi ma, a quanto pare, Capcom non ha la minima intenzione di fermarsi qui.

Vi avevamo messi sul chi va là a proposito dell’annualizzazione della saga ma sembrerebbe che la casa giapponese non tema i rischi di un abbassamento della qualità dovuto all’aumento degli episodi sfornati.

Del resto, l’ultima uscita del franchise ha rispettato gli elevati standard fissati da RE7, se non aumentati in correlazione alle dimensioni del prodotto.

Nei mesi scorsi, si sono fatti spazio diversi rumor riguardo alla direzione che assumerà la proprietà intellettuale di Resident Evil dopo Village.

Abbiamo appreso di un remake di Resident Evil 4 che sarebbe in cantiere presso lo stesso team che si è occupato di quello del terzo episodio, ma non solo.

Sempre attraverso Dusk Golem e i documenti trafugati a Capcom, era venuto a galla un misterioso Resident Evil Outrage, che altro non sarebbe che un Resident Evil Revelations 3.

Come spiegato dall’insider, le possibilità di un teaser o un annuncio già nel 2021 per questo nuovo gioco sarebbero «molto alte».

Tuttavia, Dusk Golem riporta di dubitare che «si chiamerà davvero Revelations 3», con quel filone che potrebbe dunque essere stato chiuso in favore dell’apertura di un altro.

La saga viaggerebbe così su tre binari distinti e separati: la saga dei Winters in prima persona, i remake e il segmento un tempo occupato da Revelations (ammesso che non si tratti realmente di un Revelations 3).

Very high, though I doubt it's going to actually be called Revelations 3. https://t.co/Xom5iAm6Z2

La corsa al nuovo episodio potrebbe terminare prima del previsto quella di Resident Evil Village che, contrariamente al predecessore, non verrebbe alimentato con DLC post lancio.

«La speranza è che stiano misurando l’interesse per dei DLC. Non ce n’era nessuno pianificato prima dell’uscita per quanto ne so», ha aggiunto l’insider.

«Il solo problema è che la Div 1 ha davvero le mani piene. Con Resident Evil, ci sono già un po’ di grandi progetti a cui stanno lavorando, e Pragmata & Dragon’s Dogma 2…».

Yeee, the hope is they're gauging interest for DLC. There wasn't any planned pre-release as far as I know.

The only problem is that Div 1 REALLY has its hands full. With Resident Evil there's already a few big projects they're working on, and Pragmata, & Dragon's Dogma 2, etc. https://t.co/HMsYywHT41

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 11, 2021